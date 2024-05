Domani a BodySongs gli esercizi di apofenia di Camilla Giani

Domani alle 21 per BodySongs – Corpi che cantano, gli spazi di The Loom Movement Factory di via Cortesi accoglieranno la coreografa fiorentina Camilla Giani, nell’ambito di una rassegna pensata per offrire al pubblico una panoramica il più vasta possibile sulle infinite sfumature del linguaggio della danza contemporanea. Camilla Giani presenterà Esercizi di apofenia, una istallazione performativa di lunga durata che coinvolgerà performers e pubblico in un processo meditativo attraverso il suono, il movimento e l’immagine. I danzatori improvvisano nel silenzio in spazi isolati e le loro immagini vengono riunite attraverso una videoproiezione: secondo Conrad ‘Apofenìa’ è l’osservazione immotivata di connessioni tra fenomeni, accompagnata da una precisa sensazione di anormale significatività. Insieme a Camilla Giani ci saranno Laura Cossignani e Sabrina Mazzuoli; le musiche originali sono di Marco Mazzi, la produzione è della Compagnia degli Istanti. La performance verrà presentata in due repliche di trenta minuti ciascuna, alle 21 e alle 22. I posti sono limitati, per le prenotazione scrivere a [email protected] o telefonare al 393 9836673.