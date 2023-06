Dolcissimo, la gara della bontà

Delizie per gli occhi, la bocca e il cuore. Anche sabato sera Dolcissimo, la tradizionale gara di dolci che raccoglie fondi in favore dell’A.I.L. (Associazione Italiana per la lotta contro la Leucemia) ha fatto il pieno di bontà e di partecipazione. Al circolo Costa Azzurra de La Macine è andata in scena la 34esima edizione della kermesse, che è diventata ormai una tradizione cittadina, un giorno di festa in cui tante donne, in modo del tutto volontario e disinteressato concorrono con passione donando dolci (anche per celiaci) per poi devolvere il ricavato all’associazione pratese. Dolcissimo è nato da un’idea di Ninetta Di Caprio, ex paziente malata di leucemia, e nel corso degli anni ha coinvolto sempre più persone grazie al messaggio di speranza che lancia e all’impegno dei volontari. "Le cose che ci vengono dal cuore sono quelle che verranno sempre bene - dice Ninetta Di Caprio -. Ed è per questo che noi, a distanza di 34 anni siamo ancora qui". Alla serata hanno partecipato fra gli altri il sindaco Matteo Biffoni e la consigliera regionale Ilaria Bugetti (nella foto con Ninetta Di Caprio), e la presidente del circolo Ornella Barni. Nella giuria presieduta da Stefania Storai quest’anno c’erano anche quattro studenti del liceo artistico Brunelleschi.