"Dolce Vernio a Prato: bando per gli espositori" L'edizione 2023 di "Dolce Vernio" è in arrivo: 25 postazioni per produttori di miele, agricoli, artigiani, associazioni e concorso per "Il miele più buono della Val di Bisenzio". Un'occasione per scoprire le eccellenze locali e assaggiare i mieli della Val di Bisenzio.