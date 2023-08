Docenti a Prato: 500 cattedre da coprire entro agosto

Immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202324: l’Ufficio scolastico si sta occupando in questi giorni della call veloce ordinaria, con cui si assegnano i posti disponibili dopo lo scorrimento della graduatoria ad esaurimento e dei concorsi. Conclusa la fase di assegnazione della sede - al netto di eventuali surroghe -, l’Ufficio potrà o disporre le assunzioni finalizzate al ruolo da Gps sostegno (graduatorie provinciali di supplenza) prima fascia e dall’elenco aggiuntivo per gli aspiranti inseriti a pieno titolo. La conclusione della procedura è prevista entro martedì 8 agosto, perchè dal 9 eventuali posti residui dovranno essere a disposizione della cosiddetta mini call veloce. Una nuova procedura riservata al sostegno. Prima della fine di agosto comunque tutti i posti della scuola riservati ai docenti dovrebbero essere coperti sia con assunzioni a ruolo sia con le supplenze, in anticipo rispetto agli anni passati quando ancora a settembre non erano iniziate le nomine da graduatoria per coprire i posti vacanti. In totale nella provincia di Prato sono 500 le cattedre libere, alcune continueranno quindi ad essere assegnate a precari a fronte di docenti di ruolo sempre insufficienti per rispondere al fabbisogno in determinate classi di concorso. I docenti che vogliono tentare la carta del posto fisso, comunque hanno la possibilità di fare domanda anche fuori regione. Ogni territorio soffre la mancanza di determinate materie: potrebbe essere la strada verso la fine del precariato.