Dividendi super Ora spendere presto e bene

Leonardo Biagiotti

Ogni tanto una buona notizia ci vuole. Per il Comune ne sono arrivate 2,5 milioni, il surplus di entrate, come spesa corrente, derivante dagli ottimi dividendi di Alia, capofila della multiutility toscana. A Prato vanno 5 milioni, il doppio di quanto la giunta aveva previsto basandosi sullo storico relativo a Consiag. Il vicesindaco Faggi ha subito detto che questi soldi in più, non pochi di questi tempi, saranno utilizzati per aiutare le famiglie: chi è sotto sfratto e ha bisogno di contributi per l’affitto, chi deve pagare le bollette. Una scelta che sembra giusta, con l’inflazione che continua a galoppare. Adesso bisogna solo mettersi al lavoro rapidamente. Perché anche le buone notizie, se si aspetta troppo, perdono forza.