Diventare arbitri: i nuovi corsi

C’è grande fermento nel mondo arbitrale calcistico in provincia di Prato. Dopo i 22 nuovi direttori di gara inseriti nella delegazione pratese dell’Aia grazie al corso dello scorso ottobre, adesso l’associazione è pronta a fare partire una nuova serie di lezioni. L’appuntamento con l’inizio del corso è per fine febbraio. Per informazioni sul corso arbitri di Prato basta andare sul sito www.aia-prato.it, e cliccare sulla sezione ‘diventa arbitro’. Qui si aprirà un form con tutte le informazioni e con la richiesta di contatto, a cui farà seguito la chiamata dei responsabili dell’Aia di Prato.