Ditte e famiglie. Sì a 37 milioni: "Ecco per chi"

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una proposta di legge, illustrata in aula dalla presidente della commissione sviluppo economico Ilaria Bgetti (Pd), che prevede uno stanziamento di 27 milioni di euro, già annunciato dal governatore Giani, come misura urgente "a sostegno delle comunità e dei territori colpiti" dall’alluvione. "Questa proposta interviene finanziariamente sia per sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione che le aziende, per uno stanziamento complessivo fino a 37 milioni – dice Bugetti –. Dieci in più grazie a un emendamento presentato in aula dal presidente Giani. Di questi, 25 milioni saranno sotto forma di contributo finanziario straordinario in favore delle famiglie finalizzato al ripristino oppure al riacquisto dei beni mobili, anche registrati, non compresi in analoghi provvedimenti nazionali fino ad un massimo di 3mila euro per nucleo familiare. Altri 12 milioni andranno in favore delle attività economiche produttive extra-agricole mediante la costituzione in Sviluppo Toscana di un apposito fondo straordinario, sia sotto forma di contributo a fondo perduto per abbattimento interessi su finanziamenti ricevuti che per ristori per i danni subiti dalle imprese. "Voglio esprimere soddisfazione per la votazione all’unanimità su questo provvedimento normativo, sicuramente atteso da tante famiglie e operatori economici. Adesso bisogna presentare le domande".