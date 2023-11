Prato: sfruttava lavoratori irregolari, arrestato imprenditore

Prato, 22 novembre 2023 – Nel corso di un controllo in provincia di Prato, più precisamente nel comune di Montemurlo, i carabinieri hanno arrestato un imprenditore cinese di 58 anni, perché impiegava nella sua stireria, lavoratori irregolari. L'imprenditore è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari nella propria abitazione, in attesa del rito direttissimo. Cinque dipendenti, invece, sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di soggiorno sul territorio nazionale. L’operazione era volta al contrasto dell'immigrazione clandestina e dello sfruttamento della manodopera straniera irregolare.