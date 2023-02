Distretto di San Paolo, ecco l’agenda "In autunno partiremo con i lavori"

Buone novità sul futuro delle strutture sanitarie territoriali, attese da anni dai cittadini. A portarle è il presidente della Regione Eugenio Giani. "Nell’ottobre 2020 - ha ricordato - ho avuto la responsabilità della sanità toscana come presidente. Da subito, ho voluto realizzare le strutture dell’ex Creaf che durante il periodo pandemico hanno avuto una rilevanza importante e sono state un riferimento a livello nazionale". Dal periodo della massima emergenza covid alla declinazione delle opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza: "Ho dato priorità, tra le opere che possono essere realizzate in tutta la Toscana, al distretto di San Paolo - ha annunciato -. Completeremo il progetto esecutivo entro il 31 marzo prossimo e successivamente invieremo tutta la documentazione a Roma". Giani ha in mente un cronoprogramma preciso riguardo a questa opera molto importante per i residenti di uno dei quartieri più popolosi di Prato: "Conto nell’autunno prossimo di veder partire i lavori che saranno ingenti ed importanti".

Tornando poi al potenziamento dell’ospedale Santo Stefano, il presidente Giani ha ricordato come di pari passo con l’attivazione di nuovi posti di terapia intensiva cardiologica, "abbiamo introdotto anche la chirurgia robotica, un impianto che rappresenta una eccellenza nell’Asl centro". Per il governatore "ciò costituisce una tappa molto significativa per l’ospedale di Prato nel quale osserviamo la messa a punto progressiva di un sistema di riorganizzazione. E’ una forte spinta verso l’impegno che abbiamo assunto per dare una risposta forte sui servizi sanitari a Prato".

Sa.Be.