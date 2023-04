Distretto di San Paolo: ci siamo Anche l’ultimo ok è arrivato Ora si può partire con la gara

I finanziamenti stanziati sono arrivati già la scorsa settimana e adesso l’iter per la costruzione del distretto di San Paolo si accorcia. Di anni ne sono passati da quando la frazione più popolosa della città è rimasta senza un suo distretto – trasferito dieci anni fa in ambienti non proprio ideali per un certo tipo di attività sanitaria – e da quando nel 2018 fu presentato il progetto di fattibilità dall’allora assessore regionale Stefania Saccardi. Ma ora, dopo che lo scoglio delle risorse è stato superato, il progetto esecutivo, redatto dal Comune di Prato e aggiornato con i documenti relativi ai prezzi aumentati per via dei rincari degli ultimi mesi, è stato approvato dall’Asl, come pure il verbale di validazione. Si è arrivati, quindi, all’ok per l’indizione di gara d’appalto mediante procedura aperta. L’importo complessivo da porre a base di gara di 5.120.738,60 euro per lavori al netto dell’Iva (di cui 234.103,86 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta). Il costo complessivo (con gli arredi) è di 6.571.848,77 euro, così finanziato: 4.085.000 euro con fondi statali di cui all’ex articolo 20 della Legge 671988 (fondi per edilizia sanitaria), 215.000 euro con fondi aziendali con mutuo e 2.271.848,77 euro con fondi aziendali in autofinanziamento. L’incremento di spesa è di 2.099.218,77 euro rispetto a quanto preventivato all’inizio. Nella relazione del responsabile unico del procedimento (Rup) vengono indicati il disciplinare di gara, i criteri di selezione degli operatori economici e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica per partecipare alla procedura aperta che sarà svolta in modalità telematica. Non sarà una gara a carattere europeo, ma saranno sufficienti tre mesi perché venga portata a compimento. Secondo quanto si legge nella relazione il criterio di aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. E’ probabile che l’assegnazione dei lavori possa avvenire entro la fine dell’anno (la pubblicazione del bando è prevista fra un paio di settimane). Per l’esecuzione dei lavori è previsto un termine di 630 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

Sara Bessi