Distretto a corto di manodopera "Ora gli operai li prepariamo noi"

Dare risposte concrete a problemi strutturali. È la volontà che sta dietro a "Formarti", la nuova agenzia formativa interna di Confartigianato Imprese Prato con l’obiettivo primario di rispondere alle necessità degli imprenditori a corto di figure professionali specifiche di cui attualmente c’è grande carenza. Tessitori, cardatori, filatori, il distretto chiede e Confartigianato risponde. I numeri sono infausti: oltre 10.000 addetti lasceranno le aziende nei prossimi anni. La metà degli operai con le più alte qualifiche ha oltre 50 anni, uno scenario a tinte fosche al quale occorre dare futuro. Un ruolo chiave, quello degli operai specializzati addetti alle macchine da lavoro che, stando ai dati territoriali, rappresenta il fabbisogno numericamente più importante per le aziende del distretto. Da qui l’idea di Confartigianato di inaugurare la prima agenzia formativa interna per dare soluzione almeno ad una parte dei problemi della filiera riguardo la ricerca di personale. Le autorizzazioni da parte della Regione ci sono. La prima parte del lavoro sarà incentrata sull’ascolto degli imprenditori.

"Formarti", che ha ottenuto qualche settimana fa l’accreditamento della Regione Toscana, si avvale dell’esperienza della direttrice dell’agenzia, Michela Buongiovanni, e della coordinatrice amministrativa, Stefania Ermanno mentre il presidente della nuova agenzia formativa è Moreno Vignolini.

"Siamo orgogliosi di aver costituito questa società, che nasce dal nostro forte desiderio di rispondere alle tante richieste del territorio in tema di formazione e lavoro – spiega il vicepresidente di Confartigianato Imprese Prato, Paolo Nardi –. La formazione è oggi un tema centrale e fondamentale per qualsiasi strategia di sviluppo. La nostra sfida sarà quella di raccogliere le proposte e i suggerimenti dei nostri associati, oggi più che mai alle prese con la difficoltà di trovare figure professionali da inserire nelle loro aziende. Ai giovani offriamo al contempo un valido strumento di crescita per una scelta consapevole nel mondo del lavoro".

Il primo step sarà appunto l’ascolto: il valore aggiunto di questo progetto è quello di andare a colmare direttamente il gap strutturale che sta minando la sopravvivenza del comparto tessile. In base a quello che chiederanno gli imprenditori saranno attivati corsi di formazione per determinate figure chiave. "La prima fase sarà quella di ascoltare le necessità, incontrando i nostri imprenditori per cogliere le loro necessità e dare loro risposte – dice Buongiovanni –. Ma siamo anche strutturati per accedere a varie opportunità in termini di corsi che possono offrire spunti e risposte ai bisogni del territorio. Quella che offriamo sarà infatti una formazione qualificata, professionale, in grado di rispondere puntualmente alle esigenze di un mondo del lavoro che cambia a velocità supersonica".

L’allarme è suonato da tempo: il tessile bistrattato negli anni della crisi nera, indicato come settore prossimo alla scomparsa, non ha più attirato le nuove leve. A dieci anni di distanza da quel primo grido d’allarme la situazione è paradossale: la filiera ha resistito, ma i giovani che hanno smesso di credere nel tessile come possibile sbocco di lavoro hanno ormai determinato un vuoto che è difficilissimo andare a colmare. Così le associazioni di categoria trainate dagli imprenditori sono scese in campo per cercare di reclutare nuova forza lavoro: su questo tema si gioca il futuro del settore di punta dell’economia della città. "Formarti" mette a disposizione la propria sede, in via Nazario Sauro 11, dove sarà aperto uno sportello dedicato a cui sarà possibile rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 11,30. Ulteriori informazioni anche sul sito www.formartisrl.it.

Silvia Bini