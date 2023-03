Distanza difficile dal colmare

Anche se manca più di un anno alle elezioni amministrative a Prato, in questi ultimi giorni la tensione fra Pd e Italia Viva è salita alle stelle. Da una parte i dem a guida Schlein hanno cercato, con il segretario provinciale Biagioni, di avvicinare i 5 Stelle, fallendo l’obiettivo (per ora). Dall’altra i nuovi coordinatori di Iv, Cecchi e Scopelliti, escludono alleanze con i grillini e nell’annunciare la volontà di presentare un programma per il 2024 non hanno escluso di dialogare anche con il centrodestra.