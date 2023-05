"Dissonorata" Delitto d’onore in Calabria

Da domani a domenica al Teatro Fabbrichino l’autore, regista e interprete Saverio La Ruina porta in scena Dissonorata. Un delitto d’onore in Calabria, la storia di un amore rubato a una giovane donna del sud che diviene metafora della Calabria martoriata nel cuore e nell’anima dalla violenza della disoccupazione, della mafia, della povertà e dell’ignoranza. Il tema dello spettacolo è quello della condizione femminile spesso sottoposta alla ‘legge degli uomini’, delle violenze subìte, del rapporto di schiavitù che molte donne si trovano a vivere nei confronti della figura maschile. Nello spettacolo La Ruina indossa i panni di Pasqualina (foto), una donna che vive in un piccolo villaggio della Calabria, la terra d’origine dell’autore, dove risuonano e riverberano le esperienze delle nonne, delle zie, delle mogli, delle amiche e delle vicine che hanno avuto a che fare con situazioni tragiche, grottesche, surreali, talvolta anche comiche ma cariche di un’amara ironia. Ed ecco che evocativamente un piccolo villaggio calabro assume elementi universali, dove si ritrovano storie di altri luoghi e di altri tempi. "Spesso, ascoltando le storie drammatiche di donne dei paesi musulmani, mi capita di sentire l’eco di altre storie - dice La Ruina -. Storie di donne calabresi del secolo scorso, ma anche di oggi. Quando il lutto per le vedove durava tutta la vita. Per le figlie, anni e anni. Le donne vestivano quasi tutte di nero, compreso una specie di chador sulla testa, anche in piena estate". Attorno allo spettacolo venerdì alle 15.30 a Palazzo Datini incontro tra Saverio La Ruina e il critico Anna Bandettini da prenotare entro oggi a [email protected] Ingresso libero fino a esaurimento posti.