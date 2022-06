Disfida degli artisti dei mattoncini Lego

Sabato e domenica prossimi, 11 e 12 giugno, dalle dalle 10.30 alle 19.30 nel chiostro di San Domenico tornano i mattoncini LEGO®, dopo tre anni di assenza.

Costruttori da tutta la Toscana e da altre regioni italiane metteranno in mostra le loro creazioni e saranno a disposizione per parlare di tecniche costruttive, dare informazioni e svelare i propri segreti. A fianco dell’esposizione principale torna anche la Galleria Giovani Costruttori: 60 giovani costruttori tra i 6 e 12 anni compiuti, potranno partecipare come attori della manifestazione esponendo le loro creazioni. Lo staff di ToscanaBricks ci tiene a precisare che la Galleria Giovani Costruttori non è una competizione tra bambini nel creare l’opera più bella, ma un semplice e divertente modo per rendere partecipi alcuni piccoli ‘mastri costruttori’, facendogli provare l’emozione di esporre una loro opera di fantasia davanti al pubblico di Mattoncini nel Chiostro. Al termine dell’esposizione, ogni bambino che avrà partecipato alla Galleria Giovani Costruttori riceverà un ‘Diploma di partecipazione’ ed un mattoncino ricordo dell’evento.

Ingresso libero fino a 5 anni. 3 euro (5 euro due giorni) da 6 a 12 anni e 5 euro (8 euro due giorni) da 13 anni in su.