Discariche . Sequestrati 5.000 metri

Particolarmente rilevanti sono stati gli interventi d’iniziativa svolti dal corpo della polizia provinciale, in flagranza di reato, che hanno portato al sequestro di 9 mezzi di caccia e pesca vietati (in particolare trappole e reti per la cattura di fauna selvatica) e il sequestro di 102 animali selvatici e domestici, a seguito di catture abusive e detenzioni incompatibili con la propria natura. Come detto, però, i reati di bracconaggio sono stati in lieve calo rispetto all’anno passato.

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, con la gestione illegale dei rifiuti, gestita dalla Provinciale in convenzione con Alia, ha visto il sequestro penale di 5.070 mq di aree e depositi incontrollati, in cui erano illegalmente gestiti ingenti quantità di rifiuti di ogni tipo (pericolosi, non pericolosi e Raee). Fra le operazioni del corpo nel 2023, il controllo del fenomeno di abbandono dei veicoli a motore su area privata. Sono stati trattati 187 veicoli, buona parte dei quali sulla stessa area. Il proprietario è stato obbligato allo smaltimento, avvenuto tramite ditte specializzate.

