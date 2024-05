Discarica tra le case e le fabbriche. L’eredità dell’alluvione a La Briglia. La Consulta territoriale lancia l’sos

A sette mesi dall’alluvione nessuna risposta ancora alle montagne di detriti e rifiuti vari collocati in mezzo a case e fabbriche a La Briglia, depositati dal 2 novembre in attesa di essere rimossi e invece sempre presenti, nonostante l’aggravarsi della situazione: i cumuli di rifiuti hanno fatto da catalizzatore per gesti di inciviltà, trasformandosi, di fatto, in discariche abusive. L’accorato appello a trovare una soluzione arriva dalla Consulta Territoriale Brigliese, che da mesi si sta interessando al problema urtando contro un muro di gomma.

"In diversi punti del nostro paese – scrivono in una nota i rappresentanti delle più importanti realtà associative de La Briglia ovvero il Circolo Spola D’Oro, l’associazione AttuttaBriglia, i quattro Rioni, la locale sezione della Pubblica Assistenza e l’associazione civica La Bisentina, che si sono riunite in un comitato per discutere delle varie problematiche della frazione vaianese - la situazione sta diventando invivibile: sia sotto gli aspetti del decoro urbano, sia sotto gli aspetti igenico-sanitari, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva. Sulla base di ciò sono state raccolte le firme dei cittadini sotto un cartellone di protesta. Abbiamo inoltrato richieste di chiarimento a vari enti, dal più prossimo al più competente: dal comune di Vaiano, passando per la provincia di Prato fino alla Regione. Siamo preoccupati: non abbiamo avuto alcun feedback in questi 6 mesi nonostante le varie sollecitazioni fatte". Legata a questo tema c’è anche un’ordinanza regionale datata 10 maggio: fa seguito alla richiesta di supporto alla Regione da parte di alcuni Comuni colpiti dall’alluvione che non sono in grado di gestire la situazione in proprio. Fra questi anche Vaiano.

La Regione incarica il gestore dei rifiuti (nel nostro caso Alia) "di predisporre un progetto di intervento comprensivo di tutte le attività necessarie per giungere alla rimozione completa dei rifiuti; per ogni attività dovranno essere indicati i relativi costi e le modalità con cui sono stati determinati facendo riferimento, ove applicabile, al prezzario della Regione Toscana e, ove non applicabile, dovranno essere effettuate documentate indagini di mercato; sul progetto dovrà essere acquisito il nulla osta di Arpat. Il nulla osta dovrà essere rilasciato da Arpat entro 7 giorni dalla richiesta da parte del gestore". Quindi il progetto va trasmesso alla competente struttura dell’Ufficio del Commissario (Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia).

Claudia Iozzelli