Discarica nel camion sequestrato. Da anni costa pulizie straordinarie

Cosa c’è di meglio di un tir abbandonato per gettare rifiuti e scarti di lavorazione senza pagare i costi per lo smaltimento? Peccato però che così facendo, i costi per lo smaltimento di centinaia di scarichi illegali, da anni ricadano sulla collettività visto che Alia ha in calendario una pulizia straordinaria al mese per mettere un freno almeno allo scempio che corre lungo la tangenziale di Iolo.

Succede nella periferia industriale di Iolo dove un trattore stradale con rimorchio è diventato meta per scaricare rifiuti. Alia procede ogni mese ad effettuare pulizie straordinarie senza risultati: è evidente che finché il mezzo non verrà rimosso continuerà a fare da attrattore di immondizia. La mole di rifiuti è impressionante. Il problema è che si tratta di un mezzo posto sotto sequestro che quindi non può essere rimosso. Il lato negativo è che restando in strada continua ad essere bersagliato da scarichi illegali di rifiuti provenienti da tutta la zona industriale e non solo.

Il Comune ha le mani legate e Alia di conseguenza: l’unica soluzione in attesa del dissequestro tanto atteso è continuare a pulire periodicamente a spese della collettività. Almeno una volta al mese il passaggio degli addetti, ma lo scempio ben presto torna ad invadere la carcassa arrugginita del camion abbandonato da anni. Il paradosso della burocrazia che impone di non rimuovere un mezzo nemmeno se costa risorse pubbliche. A segnalare il problema sono stati alcuni residenti della zona stanchi di passare lungo strada e vedere sempre la stessa scena di degrado e incuria. L’unica soluzione è rimuovere il tir, prima sarà fatto e prima i furbetti dei rifiuti smetteranno di utilizzarlo come discarica.

Nel frattempo in attese dei tempi della legge e della burocrazia, una telecamera per incastrare quanti commettono un reato potrebbe essere un modo per risarcire almeno una parte dei costi ricaduti ingiustamente su tutti, o comunque una telecamera potrebbe scoraggiare futuri scarichi abusivi. Almeno le pulizie straordinarie effettuate da Alia su indicazione dell’amministrazione comunale, non saranno necessariamente così frequenti. L’importante è che qualcosa si muova, l’immobilismo fa da calamita. In questo caso di degrado.

Silvia Bini