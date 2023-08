Prato, sequestrata area adibita a deposito illegale di rifiuti

Prato, 8 agosto 2023 - Un'area a Mezzana riservata ad attività di gestione abusiva dei rifiuti è stata posta sotto sequestro penale preventivo dopo l'ispezione del Comando di Polizia provinciale di Prato. L'intervento, arrivato a seguito di indagini preventive accuratamente svolte dal personale del Corpo, è andato in scena in un terreno di 770 metri quadri, completamente recintato con una rete metallica, oscurato con un telo ombreggiante e chiuso con un cancello in ferro. Sono stati trovati numerosi tipi di rifiuti: sia non pericolosi, come mobilia e legno vario, materassi, un cumulo di rifiuti da costruzione e demolizione, alcuni sanitari, numerosi motori e cavi elettrici in disuso, una macchina da cucire, una stufa elettrica, pneumatici fuori uso, ma soprattutto pericolosi, come un congelatore, un frigorifero, neon, un condizionatore, uno schermo TV e numerose batterie per auto e ciclomotori, RAEE quali forni elettrici e ventilatori, un autocarro in stato d’abbandono e alcune bombole di gas.

I responsabili della gestione e i proprietari del terreno sono stati denunciati per reati legati alla gestione di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e RAEE e per aver eseguito lavori, volti alla realizzazione di un deposito di rifiuti, su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa e per aver realizzato opere edilizie, ovvero box e tettoie in ferro, in assenza di permesso a costruire. “Questi interventi testimoniano ancora una volta l'impegno in ambito ambientale del personale della Polizia provinciale – commenta il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai – La tutela dell’ambiente e della salute pubblica sono una priorità per l’amministrazione provinciale”. Si ricorda che per segnalazioni o informazioni è possibile contattare il numero di pronto intervento della Polizia provinciale 337-317977.