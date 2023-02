Discarica in via del Molinuzzo FdI attacca: "Più controlli la notte"

"Il Comune deve aumentare i controlli notturni perché la città in questa fascia oraria è sempre più in balia della delinquenza e di soggetti che smaltiscono illegalmente i rifiuti. Le foto-trappole non bastano: serve il pattugliamento del territorio". Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno, va all’attacco dopo la scoperta di una maxi discarica abusiva in via del Molinuzzo, con 400 sacchi neri contenenti per lo più scarti di lavorazioni tessili abbandonati nelle vicinanze del cavalcavia autostradale. E secondo il consigliere comunale non ci sono dubbi sulla provenienza di quei rifiuti.

"Siamo di fronte all’ennesima discarica a cielo aperto causata da ditte tessili cinesi del territorio che continuano a danneggiare la nostra comunità – attacca Belgiorno –. Non solo non pagano la Tari, ma aggravano pure i costi di smaltimento abbandonando rifiuti a cielo aperto, facendone pagare le spese ai cittadini pratesi". Critico anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi: "I costi per l’acquisto di foto-trappole e per l’impiego di ulteriore personale per ripulire i vari luoghi dove vengono scaricati i rifiuti, ricadono sulla collettività e sulle attività economiche, già gravate oltremodo da spese e tasse – conclude –. Questi sono comportamenti delinquenziali assolutamente da condannare e sradicare".