Disagi alla Pertini, scuola allagata Si è rotto un tubo durante la notte

Un tubo dell’acqua calda si rompe nella notte fra mercoledì e giovedì e all’apertura della scuola dell’infanzia "Pertini" a Poggio a Caiano è stata fatta la brutta scoperta con parte dei locali allagati. E come se non bastasse si è sollevato anche il pavimento in linoleum ma, come spiegheranno poi i tecnici, pare non sia riconducibile all’azione dell’acqua. Ieri è stata una mattina un po’ agitata per il personale Ata e i docenti della Pertini che hanno dovuto fronteggiare una situazione di emergenza e per i genitori dei bambini che all’apertura dell’asilo si sono trovati davanti tutta questa acqua che scorreva sul pavimento.

Le famiglie sono state subito rassicurate che non ci sarebbe stato alcun problema nello svolgimento delle normali attività all’interno e all’esterno della struttura e potevano lasciare con tranquillità i figli a scuola. Alle 8.30 è stata inviata la segnalazione all’ufficio tecnico del Comune che ha inviato il personale e contattato Consiag in quanto il tubo che zampillava era quello dell’acqua calda.

Dall’ufficio tecnico del Comune fanno sapere che alle 10 la rottura era stata sigillata dagli addetti di Consiag arrivati da Prato e quindi il tubo è in sicurezza, in attesa di un intervento risolutivo che verrà effettuato lunedì 24 aprile quando la scuola sarà chiusa per il ponte della Liberazione. L’asilo materno ieri è rimasto aperto, con la precauzione di non far utilizzare ai bambini e al personale i locali allagati che sono stati poi ripuliti. Non è stato necessario neppure disporre da parte del Comune la chiusura della scuola per oggi perché l’intervento può essere fatto, senza problemi, nel giorno di chiusura. E se lunedì fosse stato un giorno non di "ponte" il lavoro di riparazione avrebbe avuto la precedenza nel week end. Riguardo al sollevamento del pavimento in linoleum, il danno non è collegato alla presenza dell’acqua ma, probabilmente, all’usura del tempo perché si tratta di un pavimento datato, così come ad altri fattori ambientali potrebbero aver contributo al rigonfiamento.

Anche in questo caso, verrà fatto un sopralluogo dalla ditta che lo ha posato per capire cosa è successo e se dovrà essere sostituito. Nella sfortuna della giornata di ieri, c’è stata la fortuna che la rottura non è avvenuta a scuola chiusa per il ponte festivo, altrimenti i danni potevano essere più estesi e lo spreco d’acqua consistente. Le forature dei tubi purtroppo sono imprevedibili e possono avvenire sia all’interno degli immobili sia su strada.

M. Serena Quercioli