Disabili, strutture aperte anche d’agosto

La Società della Salute, l’Asl Toscana Centro e i soggetti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili hanno siglato le nuove convenzioni per l’erogazione di servizi e con durata triennale (gennaio 2023-dice,mbre 2025). Il percorso che ha condotto al rinnovo e le novità introdotte nei documenti è stato illustrato dal presidente della Sds Simone Faggi nella sala del Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici. "Chi mi ha preceduto, il dottor Luigi Biancalani, mi ha lasciato in eredità questo lavoro già compiuto - ha detto - Ripensare ad un nuovo percorso e valutare ciò che le strutture offrono è merito del substrato sociale presente che ha permesso di trovare un punto di incontro. La Sds ha trovato un modo sinergico di lavoro che ha portato a questi risultati". Prima del rinnovo erano 9 le convenzioni attive a dicembre dello scorso anno per l’erogazione di servizi semiresidenziali per persone con disabilità, di cui 5 sociali e 4 socio sanitarie per complessivi 202 posti. Il percorso di revisione ha reso tutte e 9 le strutture socio-sanitare, quindi con infermiere la cui presenza è modulata in base al livello di richiesta assistenziale (sono previsti tre livelli per le strutture) e ad ad un incremento delle tariffe dell’8% oltre ad un nuovo investimento da parte dei Comuni dell’area pratese e dell’Asl per oltre 700.000 euro complessivi. Aumenti che non graveranno sulle famiglie. Quali sono le novità? In sintesi lo schema delle nuove convenzioni prevede: servizio sempre di tipo socio-sanitario con percentuale diversa di assistenza sanitaria; ampliamento con apertura dei centri per 245 giorni l’anno con un sabato al mese o per due settimane in agosto; il superamento della modalità di remunerazione dell’assenza in percentuale sulla quota sociale e l’introduzione di un valore forfettario unico per tutte le tipologie di centro diurno a copertura dei costi fissi. "Per la prima volta - ha detto la consigliera Ilaria Bugetti, presente - la Regione sceglie politicamente di dedicare un fondo alle disabilità, una richiesta che viene dal basso e che qui si sperimenta per la prima volta. Al fondo sono stati destinati 128 milioni di euro e per l’Asl Centro 70 milioni". Alla presentazione hanno partecipato la direttrice della Sds, Lorena Paganelli, il direttore servizi sociali As, Rossella Boldrini; il direttore servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia Cristina Maggini, il presidente della Provincia Simone Calamai ed i sindaci.