Disabili, le famiglie battono i pugni "Regione ferma sui Progetti di Vita"

La definizione dei Progetti di Vita resta allo stallo: mancano le modalità, da parte della Regione, per la redazione del Profilo di Funzionamento e quindi il sogno di tante famiglie (previsto peraltro dalla legge) che sembrava essere sulla strada giusta per realizzarsi, dopo ben 23 anni dalla sua definizione, torna al cancellino di partenza. A comunicarlo, le famiglie di ragazzi disabili che si sono riunite in un coordinamento informale. Quando, dopo mesi di attesa, le famiglie sono state finalmente convocate per i Progetti di Vita, si sono sentite dire che sarebbero state fatte soltanto ‘bozze’ visto che la Regione non ha ancora definito le modalità di restituzione del Profilo di Funzionamento.

"Detto così, potrebbe sembrare questione di cavilli burocratici e sterili pretese – scrivono in una nota le famiglie appartenenti al coordinamento, di cui fanno parte alcune associazioni come Orizzonte Autismo, Progetto Futuro, l’Associazione Italiana X Fragile, L’Occasione, l’Associazione Italiana Persone Down e il Gruppo genitori del Giovannini – in realtà il Progetto di Vita (previsto dalla legge già dal 2000 e affinato nella sua definizione da norme nazionali e regionali che si sono susseguite nel corso degli anni) mette insieme tutte le azioni sociosanitarie da parte di Stato e famiglia atte a migliorare la qualità della vita del disabile, mettendolo al centro, con le sue peculiarità, e dandogli una dignità come persona: un cambiamento radicale, che potrebbe avere risvolti non solo nella vita del disabile stesso e della sua famiglia, ma anche a livello sociale. Il Profilo di Funzionamento, anche questo previsto dalla legge, è conditio sine qua non per il Progetto di Vita: è la valutazione complessiva del disabile, in tutti i suoi aspetti, fatta da equipe multidisciplinari che a tutt’oggi non sono state ancora attivate. E senza la ‘conoscenza’ si va da poche parti: come sapere quali sono le azioni migliori da mettere in campo se non si conosce la persona che si ha davanti?".

Le famiglie hanno anche scritto alla Regione, mettendo in copia i vertici della Società della Salute Area Pratese – visto che è poi la Sds che dovrà attivarsi sulla norma regionale – ricevendo una risposta di "forma". "Ci hanno scritto, in pratica – spiegano i genitori – che ci stanno lavorando, che non è un percorso semplice. Hanno avuto già 23 anni per lavorarci…". La perplessità espressa dalle famiglie, è che l’ulteriore ritardo vada a nascondere "un’ottimizzazione" delle risorse, umane ed economiche, che vada ulteriormente a tagliare servizi sociali e sanitari, per una categoria che ha molte difficoltà ad esprimere la propria voce. "L’esempio pratico per spiegare le nostre paure – spiegano i rappresentanti del coordinamento – può essere quello di un’automobile senza il volante: una volta che la macchina entra in funzione, ci sarà poi da trovare il carburante per farla viaggiare. Carburante che, per legge, si chiama Budget di salute". "In questa vicenda, che parla ancora una volta di diritti calpestati, di leggi non rispettate e di un mondo, quello della disabilità, che continua ad essere ai margini di qualsiasi interesse politico – concludono le famiglie – auspichiamo che vengano messe in atto al più presto tutte le azioni possibili per redigere nel modo più appropriato e secondo legge il Progetto di Vita e soprattutto, una volta scritto e firmato, che non resti un documento fine a se stesso ma che vengano messi in campo tutti i servizi necessari (e personalizzati) previsti dal Progetto: sarebbero inaccettabili ennesime scuse ed ulteriori proroghe".