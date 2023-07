Disabile lancia sos: "Riattivate il telesoccorso" "Vivo solo e se cado resto a terra per ore"

Per tanti anni è stato un salvavita o almeno uno strumento che ha dato maggiore serenità a chi sapeva di averlo a portata di mano per qualsiasi evenienza. Si tratta del servizio di telesoccorso che, come segnala un cittadino, Bruno Crulli, di 72 anni, da novembre scorso non viene più erogato. "A seguito di un incidente gravissimo ho una tetraparesi spastica con grave mancanza di equilibrio – raccontaCrulli – Una condizione fisica per cui basta poco per farmi cadere per terra". Per Crulli il telesoccorso, che veniva offerto e gestito dalla Misericordia di Prato, era diventato una garanzia per sentirsi meno solo e più sicuro. "Negli anni ho avuto grande conforto con il telesoccorso offertomi dalla Misericordia di Prato – racconta il lettore – L’associazione era provvista di chiavi della mia abitazione. Infatti, quando il dispositivo che si indossava al collo lanciava il segnale di allarme, l’associazione inviava tempestivamente personale competente per verificare se fosse accaduto qualcosa alla persona che aveva inviato l’impulso dell’sos. Poi, a seconda del tipo di emergenza, poteva essere chiamata anche l’ambulanza per eventuale aiuto di carattere sanitario".

Un’opportunità che, per le persone che vivono da sole e che hanno problemi di salute, è stata per tanti anni la certezza di poter contare su una risposta concreta in casi di necessità. "Mi è stato comunicato – continua Crulli – che il sistema ’non fornisce più un’adeguata funzionalità tecnologica tale da garantire il servizio per il quale è stato a suo tempo installato’ E a novembre mi è stato tolto". E’ stato come togliere una rete di salvataggio per chi, come Crulli, vive da solo: "Purtroppo quando cado rimango a terra per svariate ore, fino a quando qualche amico non sentendo risposta alla telefonata capisce che sono in grande difficoltà. Nelle mie stesse condizioni ci sono molte persone". Nei tempi d’oro sono state seguite con il sistema del telesoccorso svariate decine di pratesi.

Ora a Crulli non resta che chiedere attenzione alle autorità competenti: "Possono aiutarci? – si domanda e aggiunge – Il telesoccorso ci darebbe un grosso aiuto e la nostra vita sarebbe più sopportabile". Della questione è stato interessato anche il Centro diritti del malato e il suo presidente Fabio Baldi, che si è mosso e ha avviato una serie di interlocuzioni, prima di tutto con la Società della Salute. "Purtroppo è un sistema obsoleto, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e sensibili – spiega Lorena Paganelli, direttrice della Sds – E’ un servizio da riconsiderare, ma con un’altra formula". E Baldi, del Centro diritti del malato, ha avanzato una sua proposta sul tavolo del confronto: "Perché non possiamo coinvolgere, in particolare per gli orari notturni, anche gli istituti di vigilanza privata che hanno le guardie attive h24 sul territorio?". Un’idea da non scartare, per riattivare un servizio che pare banale ma che invece può migliorare la qualità della vita a tanti nostri concittadini.

