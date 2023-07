Disabile bloccato sulle mura del Castello Messo in salvo con l’autoscala. Ma è tutto finto

Bloccato sulle mura del Castello dell’Imperatore senza la possibilità di mettersi in salvo. E’ accaduto ieri mattina, anche se, per fortuna, si è trattato solo di una esercitazione. A fare da "figurante" non una persona qualsiasi ma un disabile vero, Umberto Materassi, referente dell’associazione Paraplegici Toscana, che si è prestato a partecipare alla simulazione, promossa dalla Prefettura su iniziativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. Materassi ha lanciato l’allarme (finto) intorno alle 10 di mattina. In quindici minuti è stato soccorso e portato giù dal Castello con una autoscala dei vigili del fuoco e poi al Santo Stefano per accertamenti. Nella simulazione Materassi è stato prima raggiunto a piedi dai sanitari che hanno controllato le sue condizioni di salute, poi dai vigili del fuoco che lo hanno imbracato con la sua carrozzina e lo hanno portato a terra sano e salvo con una autoscala. Alla fine è stato affidato all’ambulanza e portato all’ospedale per accertamenti.

Chiaramente era tutto falso, ma l’esercitazione è servita a mettere alla prova tutto il sistema dell’emergenza-urgenza nel caso in cui un disabile resti bloccato sulle mura del Castello per il guasto dell’ascensore elevatore. L’evacuazione è avvenuta mediante l’ausilio dell’autoscala e con l’utilizzo di tecniche ed attrezzature Saf, speleo alpino fluviale, dell’omonimo nucleo del comando dei vigili del fuoco di Prato. In molti ieri si sono fermati al Castello per assistere allo "spettacolare" salvataggio.