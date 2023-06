Diritto del lavoro Consulenti a lezione dai giovani laureati

I neolaureati in Diritto del Lavoro alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze presentano ai Consulenti del Lavoro di Prato le Tesi di Laurea con l’obiettivo di fornire aggiornamenti ai professionisti in materia del diritto del lavoro e presentarsi proprio al mondo del lavoro. Tre nuove dottoresse Gemma Moncini con una tesi dal titolo ’Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stress lavoro-correlato tra tutela prevenzionistica e tutela riparatoria’.

Eleonora Riva ha scritto ’Prospettive e limiti del welfare aziendale in Italia’ e Melissa Bertelli si è occupata de ’L’infortunio in itinere: la tutela antinfortunistica nel percorso casa- lavoro’ hanno spiegato e approfondito, ai tanti consulenti del lavoro presenti nella Sala della Torre a Palazzo delle Professioni, tematiche attuali come la sicurezza nei luoghi di lavoro, il welfare aziendale e l’infortunio in itinere.

"L’iniziativa - spiega la presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Prato Paola Aiazzi - si inserisce all’interno del progetto tra l’Ancl UP Prato, il consiglio provinciale di Prato Ordine dei Consulenti del lavoro e il dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Firenze e si riferisce ai temi attuali di diritto del lavoro che in questo periodo si stanno trasformando e grazie allo studio che queste giovani dottoresse hanno sviluppato ci ha fornito nuovi spunti e aggiornamenti anche a chi è impegnato ogni giorno nelle aziende o negli studi. E’ un bel modo per conoscere giovani che vogliono entrare in questo mondo e l’iniziativa verrà riproposta, come ogni anno, a ottobre per l’altra sessione di tesi. E’ un momento con tante novità come a riguardo del nuovo intervento al taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto lavoro e per questo la formazione deve essere continua e senza sosta".

Al Palazzo delle Professioni fanno riferimento otto realtà professionali che contano oltre 5 mila iscritti: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, FederFarma, Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati.