’Diritti violati Il rogo non ci ha insegnato nulla’

Usare la parola drammatica per definire la questione dei diritti nel nostro sistema produttivo non è una definizione esagerata. Davanti a quello che succede nel distretto tessile più importante d’Europa, come può esser possibile che non monti una indignazione generale? Quello che avviene nelle nostre fabbriche, nelle nostre strade, non può essere considerata una questione delimitata nei margini di certe aree industriali. I fatti di questi giorni, di questi mesi, non possono esser considerati eventi eccezionali. Ognuno di noi, almeno ognuno di noi che vive la periferia, ha ben stampate negli occhi le file interminabili di lavoratori irregolari che percorrono le strade, per recarsi a turni estenuanti nelle nostre fabbriche. Ed è bene ribadirlo che si tratta delle fabbriche di Prato, non di quelle di qualche sobborgo del sud del mondo. Non si tratta di fatti esplosi improvvisamente, il tema del caporalato e della riduzione in schiavitù non può continuare a esser nascosto sotto il tappeto, ma dove esser terreno di impegno comune e coinvolgimento totale.

La vergogna che proviamo a percorrere quotidianamente le strade delle nostre periferie non può diventare elemento strumentale della prossima campagna elettorale. Ricordiamoci del rogo di via Toscana, il 1° dicembre 2013, in cui morirono sette lavoratori. Forse tornando in quella strada, davanti a quel capannone che molti non sanno neppure dov’è e dove nessuno si è azzardato a mettere una targa, forse lì, in quella strada anonima, troveremo il cammino per tornare a ricostruire questa nostra comunità.

Luca Soldi

Cittadino Prato Sud