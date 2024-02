Direttore Museo Soffici. Vettori: "Domanda protocollata in ritardo e assenza di requisiti"

Museo Soffici e del ’900 Italiano di Poggio a Caiano, questa volta a parlare sono le carte, perché da queste sono emersi due aspetti importanti che ritengo doveroso raccontare. Un aspetto è formale: anche la domanda dell’attuale direttore è stata protocollata oltre l’orario di scadenza previsto sul bando, ma è stata accettata con due motivazioni diverse: sulla ricevuta del protocollo si legge scritto a lapis e a mano "ricevuta alle ore 10.40", mentre l’orario di protocollo è 13.09 (il bando scadeva alle 12) e come giustificazione è riportato in calce "per esigenze lavorative"; sull’istruttoria redatta dalla dirigente invece si legge: "protocollato oltre l’orario di scadenza per problemi legati alla ricezione interna del protocollo dell’ente". Mai vista una domanda in cui a lapis si annota orario di ricezione, potrebbe chiunque e in qualsiasi momento anche a posteriori averlo fatto. Ma lasciando a ognuno la libera interpretazione di tutto ciò, mi chiedo perché è stato consegnato a mano? Perché non è stata inviata via Pec? La Pec è uno strumento utilissimo, ha valore legale e permette di poter inviare documenti anche semplicemente dal cellulare e quindi anche da chilometri di distanza. Mi chiedo anche se non fosse stato opportuno considerare che il bando era andato deserto e quindi da rifare. C’è poi un aspetto sostanziale, che è quello che più mi sta a cuore perché da questo dipende proprio la sussistenza e la vita del Museo. Nell’istruttoria è scritto nero su bianco che il candidato non ha competenze in materia di gestione museale e non ha competenze e/o pubblicazioni su Soffici o sul ’900 Italiano, richiesti nel bando: "Non ha svolto lavori di gestione o organizzazione di raccolte museali", "Non ha pubblicazoni su Soffici o altri artisti del ’900".

A voler essere pignoli anche per il titolo di studio andrebbe verificata l’equipollenza tra una laurea in storia dell’arte e una "laurea" in belle arti per un bando di direttore di museo, ma mi pare già abbastanza grave aver nominato direttore una persona che non risponde a requisiti essenziali e non bisogna essere esperti di bandi o di amministrazione pubblica per sapere che se ad un bando si presenta anche solo un unico candidato che non ha i requisiti richiesti, il bando va dichiarato deserto.

Ecco questi sono i fatti e non sono fatti di poco conto, a mio avviso, anzi potrebbero seriamente pregiudicare la sussistenza del Museo perché questo è un museo di rilevanza regionale ma per restare tale deve sottostare a requisiti che potrebbero già considerarsi disattesi. Di conseguenza tutto il lavoro di Luigi Corsetti in primis e di Giulia Ballerini dopo andrebbe perduto. Adesso, invece di trincerarsi dietro accuse di bassi giochi politici che mi arriveranno di sicuro di qui a breve, vorrei che spiegassero con i fatti com’è stato possibile tutto questo, non certo solo a me, ma a tutti quei poggesi che, come me, con gli occhi lucidi erano presenti all’intitolazione del salone espositivo delle Scuderie a Luigi Corsetti. Perché il Museo Soffici per noi poggesi non è solo un luogo di cultura, di quella vera e non quella delle passerelle politiche, ma è anche e oserei dire soprattutto Luigi Corsetti, che di quel museo è stato l’anima e il cuore, prima della prematura scomparsa.

Paola Vettori

Cittadina poggese

Consigliera comunale Pd