Direttissima, test per i pendolari

Primo vero test per i pendolari della Direttissima Prato-Bologna dopo l’inizio dei lavori per l’adeguamento della linea ferroviaria. Da oggi inizieranno tre mesi di stop alla circolazione ferroviaria (fino al 10 settembre) per consentire l’ampliamento delle gallerie e quindi il passaggio dei treni merci diretti verso il nord Europa. Ci sono tre modi per raggiungere Bologna: con un autobus in partenza dalla stazione centrale, oppure prendendo il treno da Prato fino a San Benedetto Val di Sambro e qui salire sul bus diretto verso Bologna, o in alternativa sempre dalla stazione di San Benedetto Val di Sambro prendere un autobus verso Sasso Marconi e Bologna tramite la Porrettana. Nell’ipotesi migliore si arriverà a Bologna in un’ora e 45 minuti (col bus diretto), in quella peggiore serviranno fino a due ore e 15 minuti (utilizzando treno e Porrettana). Il problema, evidenziato dai pendolari, è che le partenze dei bus diretti sono previste da Prato alle 5.15, alle 5.40 e alle 8.05. Restano scoperte quindi numerose fasce orarie, che costringono molti pendolari a prendere il treno alle 6.15, oppure quello delle 6.40 sempre da Prato centrale. Stessi problemi anche per il ritorno, con pochi bus.