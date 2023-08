Direttissima, il grande stop Da domani blocco totale

Dopo un’estate di proteste e disagi per i pendolari della Direttissima Prato – Bologna, da domani scatta il momento del blocco totale nella circolazione dei treni. Finora i pratesi potevano scegliere fra due opzioni per raggiungere il capoluogo emiliano: o il collegamento diretto in bus verso Bologna con partenza da piazza della Stazione, oppure andare in treno fino a San Benedetto Val di Sambro e poi da lì dirigersi in bus verso Bologna. Da domani invece quest’ultima soluzione non sarà più percorribile, perché fino a domenica 3 settembre i lavori sulla linea si estenderanno fino a Prato. Quindi per arrivare a Bologna si dovrà per forza prendere il bus da piazza della Stazione. Una limitazione significativa in termini di capienza dei mezzi, visto che i bus spesso non sono bastati a rispondere a tutta la mole di pendolari diretti a Bologna. E senza dimenticare che i bus hanno orari che spesso non coincidono con le necessità dei pendolari di ingresso a lavoro. Trenitalia assicura di avere potenziato orari e numero di bus sostitutivi, ma nel comitato dei pendolari ci sono forti preoccupazioni.

Fino al 3 settembre andranno avanti sia i cantieri fra Pianoro e San Benedetto, dove si lavora all’allargamento di 17 gallerie per una lunghezza complessiva di 13 chilometri, che quelli sul territorio pratese. Si procederà all’innalzamento dei marciapiedi nelle stazioni di Vaiano e Vernio, dove verranno installati gli ascensori. A Vaiano è prevista anche la realizzazione di un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e il prolungamento del sottopassaggio, mentre a San Benedetto Val di Sambro è già stata completata la realizzazione di un terzo marciapiede funzionale anche a ridurre gli effetti dei lavori sul traffico ferroviario. Dal 4 al 10 settembre toccherà alla tratta Pianoro – Vernio. Dall’11 settembre al 12 novembre la circolazione sarà sospesa tra Bologna e San Benedetto dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Sono inoltre previsri 5 weekend di stop totale, dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica: 23 e 24 settembre, 7 e 8 ottobre, 14 e 15, 21 e 22 ottobre, 11 e 12 novembre. Dal 13 novembre la line sarò disponibile. Infine, va ricordato lo stop fino al 3 settembre del transito dei treni fra Pistoia e Montecatini per i lavori di raddoppio dei binari, con bus sostitutivo che transita dall’A11.

Sdb