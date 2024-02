Differenziata, missione possibile: "Il futuro nelle nostre mani"

Che futuro ci auguriamo per la nostra comunità? Tante sono le possibili risposte. Sicuramente immaginiamo un centro pulito, in cui ai giovani sia possibile garantire un futuro sano nella città in cui abitano, anche grazie ad un riciclo sempre più efficace e al lavoro degli enti che contribuiscono a rendere l’ambiente pulito. Il riciclaggio dei rifiuti è il processo che permette di dare un’opportunità di recupero e riutilizzo di un materiale che si presenta come uno scarto, quindi rendendolo nuovamente utilizzabile. E la città di Prato? Contribuisce alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti? La città sembra proprio essersi posta l’imperativo di aiutare l’ambiente, proponendo importanti iniziative e cooperando con l’ente Alia, la società di servizi ambientali che opera da anni in molte città toscane, e con queste ha spesso avanzato diversi progetti che hanno collaborato ad accrescere la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini sui temi della sostenibilità ambientale sempre più primari.

Uno degli ultimi progetti è stato quello nato nel 2023 denomiato: "Che Prato! Più raccolta dif erenziata, più decoro", un progetto che per circa un anno prevederà attività di informazione, ingaggio della cittadinanza, animazione e confronto su due obiettivi principali: il mantenimento del decoro e la raccolta differenziata.

Inoltre Alia cerca di includere ogni fascia d’età condividendo sul proprio sito video educativi e materiali informativi indispensabili per rendere consapevoli i cittadini su questa tematica così delicata. I risultati di questi sforzi sembrano essere davvero soddisfacenti: nel comune di Prato più del 72% dei cittadini, un numero molto più alto rispetto ad altre città toscane, contribuisce alla raccolta differenziata, quindi a costruire un futuro della città migliore.

Con questi dati alla mano, pensare alla realizzazione dei punti dell’Agenda 2030 sulla sostenibilità ambientale non è più un’utopia, ma qualcosa che si può realizzare. Ma si può fare sempre di più: questi risultati dimostrano che non bastano gli enti, ma c’è bisogno anche dell’aiuto di tutti, perché una città pulita, più bella e vivibile la si ottiene soltanto con la collaborazione di ogni singolo cittadino! Innanzitutto, sono sempre i piccoli gesti a fare la differenza. Parlare del riciclo e praticarlo nelle scuole, continuare a liberarci dei rifiuti in modo corretto, acquistare in modo consapevole, riutilizzare in maniera creativa oggetti e materiali per dare loro una seconda vita: sono queste le semplici scelte di chi ama il futuro.