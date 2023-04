"Difesa del suolo, una priorità"

Oltre 600milioni di euro di interventi in corso per la difesa del suolo, ripartiti su base provinciale; altri 99 milioni in arrivo di cui 60 già assegnati tramite Pnrr a 23 progetti nei territori che hanno vissuto un evento oggetto di emergenza nazionale; altri 30 milioni sono fondi Fesr di cui 10 per le frane, altri 10 per opere a difesa del suolo, 10 per l’erosione costiera destinazione masterplan della Costa. Ci sono poi altri 9 milioni del Mef dedicati ai progetti del Comuni. Sia i 30 milioni di fondi Por-Fesr che quelli del Mef sono accessibili tramite bandi. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni hanno fatto il punto ieri sui progetti per la gestione del rischio idraulico e idrogeologico. "Alla luce dei cambiamenti climatici in atto, della siccità e dei disastri che il territorio subisce se si verificano bombe d’acqua – ha detto Giani –. la Toscana ha attivato misure e azioni per gestire nella maniera più efficace possibile il rischio idraulico e idrogeologico".