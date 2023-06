Dieci giorni da incubo Coltellate e cazzotti I casi sempre di giorno e in mezzo ai passanti

Al netto della spaccata di domenica in piazza Duomo (avvenuta comunque in pieno pomeriggio), l’ultimo episodio violento nelle zone limitrofe al centro risale a sabato scorso quando un uomo è stato accoltellato in strada in via Frascati, alle 17,30. Solo perché la vittima è riuscita a divincolarsi e fuggire, la situazione non è degenerata in peggio. I casi sono diversi: la rissa di giovedì scorso in via Magnolfi (in quel caso, per fortuna, nessuno si è fatto male) quando sono volati calci e cazzotti intorno alle 20, l’aggressione in piazza del Comune alle 14 quando un marocchino ha raggiunto un connazionale e senza dire nulla gli ha spaccato un bicchiere in faccia. La vittima è finita in ospedale in codice giallo. Anche in quel caso poteva andare peggio. E poi andando più indietro nel tempo, l’accoltellamento in via Valentini, sempre fra marocchini. I due si conoscevano, vivevano nello stabile occupato tra via Valentini, via Torelli e via Pisano. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato l’aggressore, sempre marocchino, che è stato portato alla Dogaia con la pensate accusa di tentato omicidio. Si tratta di una serie di episodi inquietanti soprattutto perché avvenuti tutti di giorno, in orari in cui le strade sono frequentate, in zone limitrofe al centro, con tanto di testimoni. Litigi che il più delle volte scoppiano per futili motivi ma che finiscono nel sangue. Spuntano spesso coltelli, machete, bastoni. Questo vuol dire che ci sono persone libere di circolare portandosi dietro armi. C’è chi giura di aver visto domenica pomeriggio in centro – quando è stata distrutta la vetrina dell’edicola – qualcuno che girava con un machete e una "pistola". Saranno le indagini a chiarire che cosa è successo ma è normale che la preoccupazione fra residenti e commercianti sia alta.

Basta fare un giro del centro storico all’ora di pranzo per rendersi conto di quello che accade, del degrado che c’è. Le scale dell’ex Stella d’Italia sono invase da persone che, in ciabatte, stazionano a ore lì sotto alla ricerca dell’ombra. Speriamo che l’arrivo degli studenti del Dagomari a settembre cambi la situazione, anche se, in inverno, di solito si spostano sui gradini del Duomo. E poi via Magnolfi: è invasa da tossici e sbandati che probabilmente arrivano in treno e scendono al Serraglio alla ricerca dei pusher che circolano in zona.

Che la sicurezza sia sempre stata il tallone d’Achille della città, lo conferma l’ultimo rapporto Irpet sulla sicurezza in Toscana, reso noto ieri dalla Regione. Prato si conferma in ottava posizione per incidenza di delittuosità rispetto alla popolazione residente. Resta fra le prime 25 province in Italia insieme a Firenze (che è settima) e Livorno (nona). La Toscana è al sesto posto fra le 20 regioni italiane per tasso di delittuosità, con 3.812 reati per 100mila abitanti nel 2021.

