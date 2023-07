Dieci ecofurgoni attivi ai mercati

Per smaltire rifiuti c’è un’ulteriore possibilità.

Si tratta degli Ecofurgoni, dieci quelli attivi a Prato.

Sono mezzi attrezzati per ricevere dalle utenze domestiche quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere conferiti alle postazioni stradali e neppure al servizio di raccolta ‘porta a porta’.

All’Ecofurgone possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti, come olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner

e cartucce di stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori), contenitori smalti, impregnanti legno, diluenti, solventi, acidi purché chiusi e contrassegnati da etichettatura originale leggibile, contenitori vuoti di fitofarmaci e farmaci scaduti. La consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto

del mezzo. I furgoni per lo smaltimento si trovano in prossimità dei mercati rionali cittadini.