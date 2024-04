Dieci candeline per Palazzo Pretorio. Il museo si regala un’altra sala. E mette in mostra nuovi dipinti

Non ha avuto la stessa fama di Filippino Lippi ma la sua produzione è stata a lungo studiata da una nota storica dell’arte come Isabella Lapi Ballerini. Guardi la tavola di Tommaso di Piero Trombetto e ti viene in mente un po’ la Pala dell’udienza o il Tabernacolo del Mercatale di Filippino Lippi, con le sue pennellate forti e i suoi contorni dolci. "Meno conosciuto ma con uno stile più popolare e quindi più fruibile", racconta la direttrice del Pretorio Rita Iacopino. Tre opere dell’artista pratese Tommaso di Piero Trombetto sono fra le 17 che compongono l’allestimento della nuova sala espositiva del Museo di Palazzo Pretorio con una scelta di tele e tavole provenienti dai depositi museali e restituiti alla loro bellezza. Un bel modo per spegnere dieci candeline riannodando i fili di quel fatidico giorno, il 12 aprile 2014, quando dopo un lungo intervento di restauro riapriva le porte il museo della città. Un anniversario significativo che il Museo vuole condividere con la comunità arricchendo il proprio patrimonio con 17 opere che trovano collocazione nella nuova sala al primo piano dell’ala recentemente restaurata dell’antico Monte dei Pegni. Da Stefano Pieri a Tommaso di Piero Trombetto, escono dalla polvere dei depositi e trovano nuova casa alcuni maestri del Quattrocento e del Cinquecento che documentano lo spirito vivace delle tante fucine artistiche attive fra Firenze e Prato (‘officina pratese’), compresa una preziosa raccolta di Sacre Famiglie e di Madonne con Bambino composta da dieci dipinti. "Opere che facciamo uscire dalla penombra dei depositi, mettendole a disposizione di studiosi e ricercatori", sottolinea la direttrice. L’offerta museale si amplierà con due spazi dedicati: la sala "Prato prima di Prato" con reperti archeologici provenienti dal territorio e dalla vicina area di Gonfienti (nel frattempo la kylix e altri manufatti rinvenuti durante gli scavi sono al Museo archeologico di Campi Bisenzio) e un’altra dedicata al Museo del Risorgimento, con una raccolta di cimeli dell’antico museo risorgimentale che dai primi del Novecento fu allestito nel Pretorio. La giunta ha sottolineato l’importanza dell’investimento fatto in questi anni. Per i suoi dieci anni il Pretorio si regala un lungo compleanno divenendo palcoscenico di arti performative con tre momenti di contaminazione con la creatività contemporanea in cui interverranno l’attrice Elena Bucci (15 aprile), il coreografo Virgilio Sieni (15 maggio) e la compagnia Binario di Scambio (30 maggio), alle 19 e alle 20.30. Sguardo poi sugli artisti pratesi contemporanei viventi. Venerdì 24 maggio, alle 18, s’inaugurerà la mostra "Nel Segno e nel colore" dedicata a Primo Tamagnini, a cura dell’ex direttrice del Museo Soffici Giulia Ballerini con opere inedite mai esposte per l’omaggio a un pittore legato a questa città. E i numeri? Nel 2023 il Pretorio è tornato ad allinearsi sui numeri pre-covid con una presenza media di 20mila visitatori all’anno.

Maria Lardara