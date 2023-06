Dieci anni di opera ad Artimino: in scena a luglio "Le Nozze di Figaro"

Dieci anni di grande opera ad Artimino. Mercoledì 5 luglio, alle 21.15, nello spazio esterno della villa medicea La Ferdinanda andrà in scena "Le Nozze di Figaro" per la regia di Andrea Bruno Savelli con allestimento a cura dell’associazione Omega che quest’anno festeggia i 10 anni di presenza ad Artimino. Ogni anno l’associazione ha proposte un’opera diversa per creare un appuntamento annuale dedicato agli appassionati.

Ricordiamo quelle già rappresentate: La Traviata, Tosca, Rigoletto, Turandot, Il Trovatore, Carmen, Madama Butterfly, Il Barbiere di Siviglia e Cavalleria Rusticana. Per l’estate 2023 Savelli e Omega hanno pensato all’opera buffa di Mozart anche per riportare l’allegria fra il pubblico. Gli interpreti saranno: Francesco Solinas, Laura Montoro; Eva Macaggi, Laura Macaggi, Alessandro Ceccarini, Elena De Simone, Simonida Miletic, Paolo Breda Bulgherini, Matteo Bagni, Don Curzio, Veronica Tassi, Ivan Brusi con Ensemble Vocale Estro Armonico, le danze saranno curate da Manuela Rapi e Alessandro Ciardini, l’orchestra Omega sarà diretta da Alan Freiles. I biglietti potranno essere acquistati in vari punti di vendita, e anche direttamente sul sito www.omegamusica.org dove si potranno vedere i punti vendita e si potrà prenotare (telefono 338 2566236). I posti non saranno numerati, ma divisi in vari settori. A B e C.