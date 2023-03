Dibattito pubblico sull’aeroporto

L’associazione InPista! organizza un incontro-dibattito sulla futura pista dell’aeroporto di Peretola. L’appuntamento è giovedì

presso il circolo Ambra di Poggio a Caiano alle ore 21. "La possibile compatibilità ambientale della futura pista dell’aeroporto Vespucci di Firenze" è il tema del dibattito pubblico. Il tema dell’ampliamento dello scalo di Firenze è caldo sul territorio pratese. Il sindaco Biffoni si è espresso chiaramente contro l’ampliamento facendosi "portavoce della posizione politica del consiglio comunale e di quella della città, che sono contrari a ogni ipotesi di nuova pista di Peretola", come aveva detto a margine dell’incontro con i tecnici di Toscana Aeroporti. Quanto al tracciato, se in decollo entra nella nostra provincia a 880 metri d’altezza, incrociando a 1150 metri il primo centro abitato, cioè la zona di CafaggioFontanelle (la stessa altezza di sorvolo che c’è oggi su Campi Bisenzio, San Giorgio a Colonica e le Miccine), in fase di atterraggio gli aerei col nuovo masterplan entreranno in provincia di Prato a 790 metri, toccando Capezzana, poi passeranno a 490 metri sopra CafaggioFontanelle, e usciranno a 320 metri passando sopra il Macrolotto Due.