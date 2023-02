"Diamo più spazio all’istruzione e ai ragazzi"

La dirigente pratese Elisabetta Pastacaldi va in pensione. Dopo sedici anni alla guida del liceo artistico Petrocchi di Pistoia, frequentato anche da ragazzi pratesi, la preside si prepara a lasciare il timone il primo settembre prossimo.

Preside Pastacaldi, come è iniziata la sua esperienza?

"Ho fatto la docente per molti anni. Ero a Pistoia al Pacini, poi mi sono trasferita a Prato in un liceo dove non mi sono trovata bene. Ero disposta a qualsiasi cosa pur di venire via. E nel 2004 ho deciso di fare il concorso. Sono arrivata al Petrocchi il primo settembre 2007. Le mie passioni da sempre sono l’arte, l’antiquariato e la cucina. Per quest’ultima andai anche a Montecatini. L’Alberghiero venne dato per trasferimento; quindi il destino mi ha portato qui. Entrando in questa scuola mi sono sentita subito a casa".

Come è cambiata la scuola?

"Era una scuola anarchica, senza mai presidi con incarico continuativo. Mi sono rifatta da una parte: prima cosa la pulizia, poi l’organizzazione degli spazi e senza oneri per la Provincia. Ho rispolverato mobili tra quelli in disponibilità nella scuola. Con la falegnameria interna abbiamo restaurato e reso l’ambiente accogliente. Purtroppo non ho potuto allargare la scuola, ma mi sono aperta al mondo dandole visibilità. Gli studenti sono raddoppiati in 5 anni. Purtroppo l’attesa delle promesse non ha avuto successo. Siamo ancora in 4 sedi scomode".

Quali le sfide per le scuole?

"Il punto di forza dev’essere l’offerta formativa accattivante. La scuola deve piacere. Succedeva prima della pandemia. Una volta rientrati i ragazzi erano più arrabbiati e delusi: ora stiamo recuperando. La debolezza è la mancanza di spazi".

Un messaggio ai ragazzi e agli insegnanti.

"I ragazzi dovrebbero apprezzare la scuola che dà loro l’anima. Spero che cerchino di collaborare, così come le loro famiglie, partecipando attivamente. Alcuni insegnanti dovrebbero fare un piccolo sforzo per capire che con progettazione e laboratorio i ragazzi fanno qualcosa di caratteristico per il liceo".

Gabriele Acerboni