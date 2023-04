Diamanti saluta i tifosi Ultima gara per Alino "Adesso altre sfide"

Il prossimo 2 maggio taglierà il traguardo dei quarant’anni d’età. E si tratterà del primo compleanno da ex-giocatore: quella di sabato prossimo contro il Perth Glory sarà l’ultima partita di Alessandro Diamanti. Il fantasista pratese ha infatti annunciato nelle scorse ore su Instagram l’addio al calcio giocato: "Dopo ventitré anni, quella di sabato sarà la mia ultima partita". E per il calciatore classe 1983 arriverà la parola fine su una lunga storia iniziata il 14 maggio del 2000, quando l’allora diciassettenne Alino debuttava in Serie C2 con la maglia del Prato. Una carriera ultraventennale decollata forse tardi (perlomeno in relazione al suo talento) visto che ha assaggiato la Serie A "solo" a ventiquattro anni, con il Livorno. E che ha indubbiamente raggiunto l’apice il 24 giugno del 2012 in Nazionale, quando agli Europei in Polonia ed Ucraina proprio Diamanti segnò il rigore decisivo che consentì all’Italia di eliminare l’Inghilterra. Nel 2014 lasciò la Serie A per la Cina, conquistando il suo primo campionato con il Guangzhou Evergrande. E lo scorso anno si è laureato campione d’Australia con il suo attuale club, il Western United. Era approdato in Oceania nel 2019, non prima di aver lasciato dolci ricordi ai tifosi di Bologna (in primis) Fiorentina, Perugia e Livorno.

Gli è forse mancato l’approdo in una "big", a conti fatti: nel 2013 fu ad un passo dalla Juve, ma la trattativa naufragò sul più bello. "Non sono stato stato un giocatore da cento trofei, ma sono sono stato un giocatore che si è sentito amato – la "lettera aperta" con cui Alessandro ha ringraziato i fan - ai miei cari, per primo, e dalle migliaia di persone che mi seguono da più di vent’anni. L’amore che voi tifosi mi avete costantemente dato è stata ed è la mia più grande vittoria. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide. Con gli stessi valori e con le stesse certezze che mi hanno accompagnato fin dal primo momento che ho preso in mano il pallone". Una scelta che non è passata inosservata nel mondo del calcio: fra i primi a spendere parole al miele per Diamanti c’è stato ad esempio Marco Materazzi. Anche se il messaggio più "romantico", perlomeno per i pratesi, è arrivato da un altro ex-asso pratese del pallone, cresciuto come lui nel Santa Lucia. "Ci vediamo a Santa Lucia a fare due tiri – le parole di Christian "Bobo" Vieri – come trentacinque anni fa".

Giovanni Fiorentino