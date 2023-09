Dialoghi sulla poesia. Si inizia con Scabia

Ancora le parole, stavolta declinate in versi come "cura" per esplorare mondi e modi possibili di espressione, fanno da sfondo al ciclo "La farmacia delle parole" sempre a cura di Teatro Metropopolare e sempre con la direzione artistica di Livia Gionfrida: dialoghi sulla poesia nella società contemporanea mercoledì 4 ottobre e in altre due date a dicembre (da definirsi), stavolta per un pubblico adulto. Prima serata dedicata al poeta e drammaturgo Giuliano Scabia.