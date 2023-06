Di torre in torre nella notte di San Giovanni

La notte di San Giovanni e la Torre di Melagrana, saranno protagoniste del nuovo appuntamento de La via delle Rocche, un tuffo nel Medioevo percorrendo il territorio, tra Montemurlo e la Valbisenzio, promosso da cinque Comuni del territorio, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Montemurlo e Prato con la Fondazione Cdse. Venerdì è la volta della Torre di Melagrana nella notte di San Giovanni (Vaiano). Il ritrovo è previsto alle 18,30 alla Villa - fattoria Del Bello con la partenza della passeggiata fra storia e natura fino alla Torre di Melagrana (su prenotazione www.visitvalbisenzio.it), visita guidata con Alessia Cecconi del Cdse. L’edificio, posto al confine meridionale della zona di influenza degli Alberti, aveva una funzione prettamente militare, a controllo della viabilità che conduceva da un lato verso Montepiano e dall’altro verso il Mugello. Alle 19,30 è previsto un concerto di musica classica ai piedi dell’antico fortilizio con il violoncello di Matilde Michelozzi, "In viaggio con Bach e Hindemith". Cena al sacco in autonomia. Consigliata una coperta per stendersi sul prato. Ritorno all’imbrunire. "Uno degli antichi punti di controllo e difesa della Val di Bisenzio, oggi luogo suggestivo e magico per una notte di San Giovanni da non dimenticare – annuncia l’assessore al turismo del Comune di Vaiano Beatrice Boni – Sarà una passeggiata nella nostra storia". L’appuntamento è a cura del Comune di Vaiano e del Cdse.

La Via che unisce la Rocca di Montemurlo, Torre Melagrana in Calvana, la Rocca di Cerbaia e la Rocca di Vernio, ha una lunghezza totale di 40 km circa con un dislivello di 2000 m circa, di media difficoltà e ripercorre gli antichi sentieri medievali di mezza costa che si snodavano dall’area pistoiese al passo di Montepiano.