Di nuovo nell’incubo. Tre spaccate in serie nel giro di mezz’ora: "Stanchi e rassegnati"

Torna l’incubo delle spaccate a Prato (a patto che se ne sia mai andato...). Ad un mese di distanza dall’ondata di furti compiuti dal "ladro del tombino", poi rintracciato dalle forze dell’ordine e trasferito in Sardegna per essere espulso, che avevano interessato diversi esercizi cittadini di vario genere, ecco che qualcuno pare abbia deciso di imitarlo. Un balordo, nelle primissime ore della mattinata di ieri, ha colpito tre attività commerciali, di cui due in pieno centro storico. Il modus operandi è sempre il solito: vetrata del locale infranta tramite l’utilizzo di un tombino sradicato dalla strada e caccia al fondo cassa.

In un caso però il ladro non è stato in grado di fare irruzione, ossia alla "Caffetteria del Centro" in via Rinaldesca. "Alle 5.30, al primo colpo sferrato dal malvivente, è immediatamente suonato l’allarme, che è collegato al telefono dei carabinieri - il racconto del titolare Roberto Sorrenti - Non riuscendo a entrare con facilità e preso dall’agitazione, il delinquente è scappato. Ma comunque mi ha fatto un danno di circa 1.000 euro. Peraltro, è già la seconda volta nel 2024, dato che il bar era stato preso di mira anche un mese fa. E sto ancora aspettando di essere risarcito per quell’episodio. Lo stato d’animo? Sono stanco e quasi rassegnato. Non nascondo che ogni tanto penso che forse sarebbe meglio cedere l’attività: è pesante andare a letto con la paura di svegliarsi con la notizia di una nuova spaccata. Serve un controllo 24 ore su 24 delle forze dell’ordine". Frustrazione e senso di insicurezza sono anche le emozioni di Ferdinando Doti, titolare del bar "Nando’s" in via Garibaldi, dove il balordo è entrato. "Attorno alle 6, ha infranto la vetrata della porta con un tombino e si è portato via il fondo cassa. Non parliamo di una grossa cifra, circa 100 euro, ma ci sono da considerare il danno e le varie scocciature. Mi sento impotente quando accadono queste cose. L’ultima volta? Più o meno due anni fa. E’ capitato anche che passassero dal magazzino e sfondassero il muro".

Pure l’edicola "Edipiù" su viale Vittorio Veneto è stata vittima di una spaccata. "E’ accaduto tutto mentre stavo aprendo, quindi attorno alle 5.30 - spiega il titolare Fulvio Pelagatti - Sono uscito un attimo per andare a parcheggiare la macchina e in quel frangente il colpevole ne ha approfittato per infrangere la vetrata con un tombino e rubare nemmeno 100 euro di fondo cassa. Adesso però devo fare i conti con un migliaio di euro di danni. L’attività si trova in una brutta zona, ma in 30 anni non si era registrato alcunché. Probabilmente finora sono stato fortunato".

