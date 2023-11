Detenuto appicca il fuoco in cella . Sezione evacuata: 4 intossicati

Ancora caos nel carcere della Dogaia, ancora disordini che questa volta hanno portato quattro persone dritte al pronto soccorso e altre sette che sono state inviate successivamente per accertamenti. Una situazione esplosiva, come più volte sottolineato dai sindacati della polizia penitenziaria, che rischia di degenerare ogni volta a causa della forte carenza di organico e della presenza alla Dogaia di detenuti definiti "problematici".

L’ultimo episodio in rodine di tempo è avvenuto domenica sera quando un detenuto italiano, per motivi ancora sconosciuti, ha incendiato la sua cella. Come sia riuscito a farlo non è stato chiarito, fatto sta che tutta la sezione si è in breve tempo riempita di fumo costringendo il personale della Dogaia a evacuare in fretta e furia tutta la zona, non senza difficoltà in quanto le scale di emergenza risultano inagibili. Il detenuto italiano è rimasto intossicato così come tre agenti: sono finiti tutti in ospedale. Il fatto ha subito suscitato la reazione dei sindacati della polizia penitenziaria che si dicono "stufi" di questa situazione. "Con notevoli difficoltà il personale di polizia penitenziaria, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, ha provveduto a evacuare una intera sezione del carcere – spiegano i rappresentanti del Sappe, Osapp, Uspp, Cgil, Sinappe, Fsa-Cnpp, Uil – Nella difficile operazione di evacuazione della sezione (ricordiamo che le scale di emergenza sono ancora inagibili) gli ambienti si sono subito saturati di fumo, tanto che a termine delle operazioni di messa in sicurezza oltre al detenuto che ha appiccato il fuoco, tre poliziotti penitenziari sono stati inviati con le ambulanze al pronto soccorso del Santo Stefano, mentre altri sette sono stati inviati successivamente per le necessarie cure". "E’ inspiegabile – proseguono i sindacati – come il carcere di Prato continui ad essere sede continua di assegnazione di detenuti problematici. Da un dettagliato rapporto inviato dallo stesso Prap, emerge in modo inequivocabile come la Dogaia sia la sede tra Toscana e Umbria con il maggior numero di assegnazione per ordine e sicurezza. Di contro è impossibile che dallo stesso carcere vengano allontanati detenuti che nel tempo hanno messo in atto eventi gravissimi. Il personale è allo stremo, quotidianamente è chiamato a fronteggiare, in modo particolare in orario serale e notturno, 4-5 eventi critici contemporaneamente. Così non si può reggere".