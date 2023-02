"Depositio Christi": nuova opera per il Museo del Duomo

Il percorso espositivo del Museo dell’Opera del Duomo si arricchisce di una nuova opera: "Depositio Christi", scultura di grandi dimensioni realizzata da Christian Zucconi. Un’opera in travertino persiano interamente svuotato, ispirata alle tombe terranee medievali, già esposta a Prato, proprio all’Opera del Duomo, nel 2012 nell’ambito della mostra "Nella fragilità del marmo" a cura di Luca Beatrice, allestita dal direttore Claudio Cerretelli (foto) e da Die Mauer Arte Contemporanea. L’opera è stata donata da Die Mauer e ha trovato collocazione nel Sepolcro dei canonici, sotto le volte della cattedrale. Uno spazio storico che fino a poco tempo fa era chiuso e che è stato recentemente riaperto al pubblico.

"Depositio Christi" di Zucconi dialogherà con altre due opere: "Cristo risorto. Perché sorgono dubbi nel vostro cuore?" di Vitaliy Shtanko e "Il buon Pastore" di Francesco Di Michele in un’iniziativa proposta in occasione della Festa del Beato Angelico, patrono degli artisti, che si celebra sabato 18 febbraio. L’appuntamento è dalle 15,30: dopo i saluti verrà inaugurata "Verso la resurrezione", esposizione che vede le tre opere a colloquio. Durante il pomeriggio il canonico Marco Pratesi eseguirà brani per organo e Daniele Griggio farà alcune letture. L’ingresso è libero. "Torniamo dopo alcuni anni a celebrare la Festa del Beato Angelico – dice Claudio Cerretelli, direttore dei Musei Diocesani di Prato -. Abbiamo pensato di esporre tre opere, generalmente collocate in luoghi diversi, ricostruendo visivamente il mistero della Pasqua". Il "Cristo risorto" di Shtanko è stato realizzato nel 2005, è un quadro alto due metri raffigurante la Resurrezione, è conservato nella pieve di San Pietro a Figline e nel 2021 era stato scelto dal Vaticano come francobollo per la Pasqua.