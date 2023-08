Denunciata a Prato per accoltellamento al compagno: la storia

I vicini di casa hanno sentito un gran trambusto, urla e grida, oltre ad oggetti, come una bottiglia, che sono volati fuori dalla finestra dell’abitazione in via Fra Bartolomeo. Erano le 21 circa di domenica sera quando, alla fine, una Volante della polizia è dovuta intervenire per placare quella coppia, un uomo e una donna, che ha concluso la violenta lite con tanto di accoltellamento.

A farne le spese è stato l’uomo, un 41enne, che è stato raggiunto da un fendente, sferrato dalla compagna anche lei di 41 anni, al braccio sinistro.

L’allarme, dunque, è stato lanciato dai vicini di casa che, davanti alle grida sempre più alte e sempre più esasperate, hanno richiesto l’intervento della polizia chiamando il centralino della vicina questura. In contemporanea è stata allertata la centrale operativa del 118 che ha mandato un’ambulanza con i soccorritori in via Fra Bartolomeo.

I soccorritori sanitari e i poliziotti non appena hanno varcato la soglia dell’appartamento della coppia hanno trovato l’uomo che cercava di bloccare il sangue dalla ferita al braccio.

La donna pareva in stato di choc per quanto appena accaduto, ma gli agenti delle Volanti quando hanno cercato di ricostruire la dinamica del litigio, hanno raccolto testimonianze discordanti. Infatti, la donna ha detto di essersi difesa perché sarebbe stata colpita dal compagno a suon di ceffoni in volto. A sua volta il 41enne, invece, ha riferito di essere stato aggredito dalla compagna in un momento di raptus. Alla fine nessuno dei due ha saputo dare spiegazioni e motivazioni che hanno fatto scatenare la discussione sfociata in un ferimento.

L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano: i medici dell’emergenza urgenza hanno medicato la ferita al braccio del 41enne per poi dimetterlo. La polizia ha, infine, denunciato la donna per lesioni aggravate.

