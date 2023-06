Della lana e della seta, la via e i cammini in festa

Domani e domenica torna l’appuntamento con "Della Lana e della Seta, festa della Via e di tutti i cammini", la due giorni tra Montepiano e Castiglione dei Pepoli dedicata al cammino, al turismo slow e al territorio. Il programma della festa è molto ricco di opportunità fra camminate, concerti, laboratori per bambini e buon cibo con mercato di prodotti locali ed artigianali (sia a Montepiano che a Castiglione dei Pepoli) e Le Cucine della Via, nelle piazza della festa a Castiglione, dove si potrà cenare sotto le stelle e pranzare (solo la domenica), con cinghiale, tortelli, pappa al pomodoro, lasagne e molto altro. Quest’anno la manifestazione propone anche il concerto dei Marlene Kuntz al Teatro di Castiglione dei Pepoli domani alle 21 (biglietti da 20 euro), ma anche la possibilità di visitare le Ville di Montepiano e i loro giardini storici (Villa Strozzi, Villa Torre Alpina, Mulino del Saetti, Villa Bega, Ville Sperling e Villa Buccioni) sia domani che domenica pomeriggio e la presentazione del progetto di Land Art sulla Via della Lana e della Seta, domani sera al Mulino Saetti a Montepiano.

Fra le iniziative da segnalare la passeggiata notturna alla Festa Medievale da Montepiano a Luciana e rientro con torce in notturna di domani e o domenica (ritrovo alle 18.30 in piazzale degli Alpini, lunghezza 12 km fra andata e ritorno, difficoltà media). A Castiglione dei Pepoli a far da cornice agli stand dei ristoratori e delle associazioni, oltre al mercato di produttori e artigianato, ci sarà anche un’area dedicata alle aziende agricole del territorio che potranno raccontare i loro prodotti e farli degustare a tutti gli appassionati di cibo di qualità a chilometro zero. Per entrambe le giornate, per chi fa escursioni, sarà possibile acquistare la Bisaccia del Viandante, il cestino di prodotti tipici locali con zainetto e borraccia riutilizzabili, ecologici ed esclusivi della Festa della Via della Lana e della Seta. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione ai vari appuntamenti www.viadellalanaedellaseta.comfesta.