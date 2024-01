Delitto Cini, il cognato davanti al gip. Quando diceva: "Un’idea ce l’ho"

Giornata campale, quella odierna, per gli sviluppi delle indagini sul delitto della Ferruccia. Questa mattina, davanti al gip Patrizia Martucci, andrà in scena l’interrogatorio di garanzia per Daniele Maiorino, 58 anni di Prato, arrestato la notte tra giovedì e venerdì per l’omicidio di Alessio Cini, suo cognato e vicino di casa, preso a sprangate e poi dato alle fiamme lunedì 8 gennaio. L’accusa che grava su di lui è di omicidio volontario, aggravato dal vincolo di parentela e dall’aver agito con sevizie e crudeltà. Un passaggio importante perché, come annunciato dalla sua legale Katia Dottore Giachino, Maiorino è intenzionato a parlare. Nel frattempo la sua famiglia ha preferito lasciare la casa di via Ponte dei Baldi, per trovare una collocazione temporanea presso i parenti a Viaccia.

"Sono giorni che non dormo. Ho parlato anche troppo": così Maiorino aveva risposto con queste parole al cronista de La Nazione che, tre giorni dopo la morte del parente, gli chiedeva un commento sul delitto. In effetti, pochi giorni prima, sempre Maiorino, nel corso della trasmissione di Rai 2 "Ore 14", aveva detto: "Nemici non ne aveva, ci penseranno i carabinieri, l’idea ce l’ho, me lo posso immaginare ma non posso parlare". E sul fatto che Alessio potesse aver preso un prestito aveva risposto: "No, non aveva bisogno di soldi". Dopo aver negato anche possibili problemi sul lavoro aveva opposto un "non lo so, non mi faccia parlare" alla ipotesi di questioni a livello familiare.

Maiorino e la moglie Daniela Carrone avevano accolto nella loro casa della Ferruccia, la figlia 14enne di Alessio, ospite dal giorno della tragedia. Era stata la ragazzina a trovare il cadavere del padre, parzialmente carbonizzato nel giardino della sua villetta. Secondo le indagini il delitto di Cini, sarebbe stato pianificato per entrare in possesso dell’eredità del cognato. Il decreto di fermo in carcere per Maiorino è stato eseguito dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pistoia, che fin da subito hanno condotto le indagini dirette dal procuratore capo Coletta con il pubblico ministero Leonardo De Gaudio.