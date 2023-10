Deleghe ai consiglieri, scontro a Poggio a Caiano

Se ci sono tensioni dentro il Pd sull’asse Prato-Firenze, a Poggio l’ennesima litre fra maggioranza e opposizione si consumerà, dopo un botta e risposta a colpi di comunicati, domani pomeriggio in consiglio comunale. La maggioranza infatti ritirerà la delibera consiliare del 21 giugno con cui, su proposta del sindaco, affidò a tre consiglieri (Breschi, Guazzini e Campanelli) importanti deleghe. Allora l’opposizione non partecipò al voto, per protesta, ritenendo illegittima la delibera. Le deleghe in effetti non possono essere assegnate tramite una delibera di consiglio ma solo con nomina sindacale, così è necessario questo passaggio che per la maggioranza è tecnico, tanto che Breschi e Guazzini riavranno gli stessi compiti nel giro di poche ore, mentre per la minoranza è "un triste pasticcio, fra ridicolezza e leggerezza, incompetenza e superficialità". E la lista Poggio insieme aggiunge: "Deleghe assegnate e poi revocate, menzogne sul caso Campanelli, tensioni e liti: altrove il sindaco si sarebbe dimesso".