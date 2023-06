Degustazioni, shopping e balli A spasso con l’Oste, torna la magia Si accende l’edizione numero 18

’A spasso con l’Oste’, la festa più attesa dell’estate compie 18 anni. Appuntamento lunedì 26 giugno dalle 20 fino all’una di notte per le vie di Oste con musica, balli e negozi aperti. Una formula semplice e collaudata che negli anni ha dimostrato la sua validità, diventando una serata imperdibile per migliaia di montemurlesi e non solo. "Ormai A spasso con l’Oste è un appuntamento consolidato - sottolinea il sindaco Simone Calamai - Una festa che dimostra la grande capacità di saper fare comunità". Tutti insieme istituzioni, associazioni, cittadini, commercianti per promuovere un bel momento di socialità".

La serata più attesa dell’estate montemurlese è promossa dal Comitato Noi Insieme con il Comune di Montemurlo e la Pro-loco e vede coinvolti i commercianti di Oste e le associazioni del territorio. Tantissime le adesioni, circa settanta tra negozi, stand gastronomici e di artigianato vario.

"Rispetto alle prime edizioni la manifestazione è cresciuta tanto- dice Lorenzo Scrozzo, presidente del Comitato Noi Insieme e della Pro Loco –. Le persone vengono a Oste per bere, per mangiare e per divertirsi ma anche solo per il piacere di ritrovarsi. Una festa che piace a tutti, dai bambini ai più anziani".

In strada, tra una chiacchiera e una risata in compagnia, si potranno assaggiare specialità culinarie, aperitivi, stuzzichini. Sei postazioni musica, dislocate lungo il percorso di oltre un chilometro: via Oste, via Venezia, via Scarpettini e via Treviso. Non poteva mancare la grande cornice fotografica di ’Facce di A spasso con l’Oste’ per farsi una foto ricordo della serata in compagnia degli amici a cura del fotografo Stefano Nannucci. Anche il gruppo fotografico Zoom zoom di Montemurlo sarà attivo per immortalare i momenti più belli della serata. "La festa ritorna pienamente alla normalità pre-pandemia e contribuisce a ridare ossigeno al mondo del commercio, messo a dura prova in questi ultimi anni- continua l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero - Una festa, intorno alla quale c’è sempre tanto interesse, e che dà il là agli eventi della stagione estiva".