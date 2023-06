Degustazioni al Castello Oltre duemila visitatori

E’ un bilancio di oltre duemila visitatori quello che ha caratterizzato le tre serate di Eat Prato e la Toscana in Bocca. L’iniziativa andata in scena al Castello dell’Imperatore ha quindi raccolto un ampio consenso da parte della città e dell’imprenditoria, riuscendo così a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e a rafforzare la destinazione turistica. Tanto che i protagonisti di questa edizione già annunciano il desiderio di ripeterla anche nel 2024. "Si tratta di un risultato notevole per quella che era a tutti gli effetti un’edizione zero – spiegano da Confcommercio Prato Pistoia -. La Toscana in Bocca, infatti, è entrata per la prima volta a fare parte del calendario degli eventi di Eat Prato e Vetrina Toscana, manifestando un intento condiviso tra Regione Toscana, Comune di Prato e nostra associazione di categoria". Entrando nel dettaglio delle serate, quella inaugurale con l’iniziativa di gala per raccogliere fondi in favore della Fondazione Ant ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, consentendo di donare quasi dodicimila euro per il fine solidale preposto. La sera successiva il numero di partecipanti è praticamente raddoppiato. Oltre 600 persone, infatti, hanno preso parte ai percorsi di degustazione offerti grazie alla presenza di 9 ristoranti, 3 pasticcerie e 2 cocktail bar, generando un flusso costante dalle 19 fino alla mezzanotte. L’exploit definitivo è stato poi registrato nella serata conclusiva della manifestazione, quella di venerdì 9 giugno, quando gli ingressi sono stati oltre mille. "Questa tre giorni è stata l’esempio che quando le diverse forze del territorio riescono a lavorare sinergicamente, il risultato che ne consegue è di spessore – commenta Tommaso Gei, vicepresidente Confcommercio Pistoia e Prato –. Usciamo da questo appuntamento con la convinzione, rinsaldata, che l’enogastronomia possa e debba diventare sempre di più leva identitaria e modalità attrattiva per le nostre comunità. Un fattore primario per il percorso di crescita come destinazione turistica della provincia. Non è un caso, del resto, se entrambi questi elementi sono contenuti nel progetto di un brand Green Valley". Soddisfazione per la tre giorni viene espressa anche dall’amministrazione comunale. "L’evento della Toscana in Bocca è stato il primo appuntamento della rassegna di Eat Prato 2023, inaugurando una nuova formula di collaborazione tra amministrazione comunale e categorie economiche per valorizzare nel modo più efficace l’enogastronomia pratese", ricorda l’assessore al Turismo Gabriele Bosi, che poi aggiunge. "Ringrazio gli operatori che hanno partecipato e Confcommercio Prato Pistoia per l’organizzazione e per aver creduto in questo progetto, che vogliamo confermare per la prossima edizione".