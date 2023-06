Degrado in via Turchia "Auto bruciate e rifiuti Ma si pensa soltanto alle giungle urbane"

Un documento con tutte le criticità dell’area condominiale, contenente anche le perplessità dei residenti sul progetto di giungla urbana. È quanto un gruppo di residenti delle case popolari di via di Turchia a San Giusto ha consegnato al capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno, in seguito a uno specifico sopralluogo. Un modo per cercare di tenere alta l’attenzione sugli alloggi in edilizia residenziale pubblica, da anni ormai al centro del restyling con fondi europei tramite forestazione.

"I problemi sono molteplici e ho già avviato un dialogo con Epp per la risoluzione di alcuni punti di competenza del gestore degli immobili – spiega Belgiorno a seguito del dialogo con i residenti –. La prima priorità è quella di rimuovere le sei auto bruciate nel parcheggio, che rappresentano un pessimo biglietto da visita per tutti i palazzi e che danno un’immagine di degrado. Poi c’è il tema dei topi nei giardini, della mancanza di una illuminazione adeguata, della scarsa manutenzione del verde pubblico e della gestione dei rifiuti, a oggi lasciati in un punto non idoneo per garantire decoro al condominio. Devo dire comunque che ho trovato collaborazione da parte di Epp e la volontà di migliorare la qualità della vita dei residenti". La lista consegnata a Belgiorno dal gruppo di abitanti delle case popolari di via di Turchia prosegue anche con le criticità "agli ultimi piani per mancanza d’acqua calda, con le infiltrazioni e l’umidità in alcuni appartamenti e per le serrature rotte dei portoni d’ingresso ai palazzi".

"Porte rotte che consentono a chiunque di entrare – aggiunge Belgiorno –. Ma la cosa che fa più rabbia ai residenti è il progetto della giungla urbana. Un piano all’inizio tanto sventolato mediaticamente e su cui poi si sono abbassati i riflettori, quasi a volere nascondere i pessimi risultati raggiunti. Qui in via di Turchia ci sono tanti problemi e si sfruttano i fondi europei per mettere delle piante rampicanti sui palazzi. Perché il Comune non si è mosso per raccogliere fondi per migliorare le problematiche strutturali degli appartamenti, invece di installare piante e strutture che tra l’altro ai primi piani aumentano il rischio di furti, visto che consentono facilmente di arrampicarsi sui balconi".

Da Epp fanno sapere che il tema delle auto bruciate è già stato preso in carico e che a breve si procederà con la rimozione delle prime quattro macchine coinvolte nel rogo. Per quanto riguarda le infiltrazioni l’invito è quello di mandare una specifica segnalazione all’ufficio tecnico della società, mentre per il problema dei cattivi odori alle fosse biologiche è già in corso un incarico specifico. Per quanto riguarda derattizzazione e taglio dell’erba verrà chiesta una specifica collaborazione a Consiag Servizi e ad Alia per cercare di venire incontro alle richieste dei residenti, mentre sull’illuminazione si è in attesa di fondi specifici per intervenire nell’area e renderla più luminosa. "Siamo di fronte a un progetto calato dall’alto, contro il volere di chi ci abita – conclude Belgiorno –, e che porterà negli anni solo una valanga di problemi e proteste".

re.po.